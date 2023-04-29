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Denizli'de yalnız yaşayan adam sahte alkol aldıktan sonra öldü

Denizli’de yakınlarının haber alamadığı tekstil sahibi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede şahsın sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

29.04.2023, 09:34

Denizli’de yalnız yaşayan adam sahte alkol aldıktan sonra öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; yakınlarının bir süredir haber alamadığı tekstil sahibi Talip Kızakoğlu (62), evinde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde çok sayıda sahte alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Kızakoğlu'nun sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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