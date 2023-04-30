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Haberler Denizli Sahte alkol yine can aldı

Sahte alkol yine can aldı

30.4.2023

Gazete

Sahte alkol yine can aldı
Denizli'de sahte alkol alan tekstil şirketi sahibi, evinde ölü bulundu. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı tekstil şirketi sahibi Talip Kızakoğlu (62), evinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde çok sayıda boş şişe ve sahte alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Kızakoğlu'nun sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

SEBAHATTİN ALP
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