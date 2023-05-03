Restoranda silahlı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir restoranda işletmeci ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada Mestan Çuhlaoğlu (27) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Çakıl Restoran işletmecisi Yavuz Demirel ile müşteriler arasında çıkan kavgada tabanca ve tüfekler kullanıldı. Olayda, vücuduna saçmalar isabet eden Mestan Çulhaoğlu hayatını kaybederken, Yavuz Demirel, Gani Çelik, Abdullah Çankaya, Musa Kızkapan, Tayfun Eren ve Mustafa Özdemir yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İşletmeci Demirel'in tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirlenen Mestan Çulhaoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kavganın nedeni araştırılıyor.



SEBAHATTİN ALP

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