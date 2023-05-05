Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesi gönderdiler! Milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi

Bu çerçevede, kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek yüzlerce kişiyi milyonlarca dolandıran çetenin izini takip eden ekipler, Denizli merkezli Manisa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.