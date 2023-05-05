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Haberler Denizli Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesi gönderdiler! Milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi

Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesi gönderdiler! Milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi

Denizli merkezli 4 ilde yapılan operasyonda kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran 17 kişilik çete çökertildi.

İHA

05.05.2023, 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023, 09:53

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesi gönderdiler! Milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi

Bu çerçevede, kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek yüzlerce kişiyi milyonlarca dolandıran çetenin izini takip eden ekipler, Denizli merkezli Manisa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesi gönderdiler! Milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi

Yapılan operasyon çerçevesinde 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesi gönderdiler! Milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi

Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki ifadelerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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