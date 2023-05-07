CHP ve İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye katıldılar

DENİZLİ'DE, CHP ve İYİ Parti üyesi 324 kişi, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde tepki çeken sloganlar atıldı. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için 'Başkan Selo' ile "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganları atıldı.

Denizli'de bu duruma tepki göstererek partileri CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 324 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. Acıpayam Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle üyelere rozetleri takıldı.