Skandal karar spora kara çaldı!

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'na, hakemin skandal kıyafet kararı damga vurdu. Adapazarı'nda iki yıldır aynı kıyafetle maçlara çıkıp birinci olarak şampiyonaya katılan 10 yaşındaki Melike, yine aynı kıyafetle ilk maçını kazanmasına rağmen boynunu açmadığı gerekçesiyle ikinci maçı öncesi turnuvadan men edildi. Adapazarı'nda yapılan seçmelerde kategorisinde birinci olan 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Melike Yaren Arsu, 27 Nisan 2023'te ilk müsabakasını kazanarak ikinci karşılaşmaya katılmaya hak kazandı. İkinci müsabakasına başlayacağı sırada, kıyafeti nedeniyle karşılaşmadan men edildi. Baba Atakan Arsu, haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlattı.

HAKKINI ELİNDEN ALDILAR

Baba Arsu, "Şef Hakem Şeyhmuz Baybora, müsabakayı başlatılacağı sırada Merkez Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş tarafından, kızımın boynu açık bone takması, aksi takdirde müsabakayı başlatamayacağı yönünde uyarılmıştır.

Şef hakem, ilk maçında ve daha önceki turnuvalarda kızımın saçı ve boynu kapalı yarıştığını belirtmesine rağmen, Kobaş tarafından müsabakaya çıkarmama kararı ısrarla uygulatılmıştır. Kızıma boynunu açması yönünde baskı yapılmış, spor yapma hakkı elinden alınmıştır" dedi.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Yaşadıklarına rağmen spordan vazgeçmeyeceğini ifade eden Melike Yaren Arsu ise, "İki senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

GENEL SEKRETERDEN ŞOKE EDEN CEVAP

KIZININ müsabakaya çıkabilmesi için Karate Federasyonu Genel Sekreteri Hacı Beşbadem'e ulaştığını dile getiren Atakan Arsu, aldığı cevap karşısında şoke olduğunu söyledi.

Arsu, "Kendisine problemi aktardığımda, boynu açık bone takmanın Dünya Karate Federasyonu (WKF) kararı olduğunu, kızım 2 senedir bütün müsabakalarına boynu kapalı olarak çıktığını ve hatta ilk maçını da yine aynı şekilde yaparak kazandığını belirtmeme rağmen destek olamayacaklarını söyledi. İnançlarımızın gereğini yerine getirmek istiyorsak da 'Başörtü farz ama karate yapmak farz değil' diyerek kızımın spor yapma hakkını engelledi" dedi.

Arsu, "Kızım boynu açık hicab takması için uzun süre ikna edilmeye çalışılmış ve kabul etmediği için de men edilmiş. İnanç özgürlüğünü ve sporcu sağlığını koruyacak şekilde girişimler Türkiye Karate Federasyonu tarafından başlatılmalıdır. Evladımın yaşamış olduğu hak ve özgürlük kayıplarının telafisi için sorumluların cezalandırılmasını, kızıma psikolojik, maddi ve manevi olarak verilen zarara telafi istiyorum" ifadelerini kullandı.

SEBAHATİN ALP