Denizli’de 15 zehir taciri operasyonla yakalandı

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda birçok uyuşturucu türü yakalandı.





Yapılan operasyonda toplam 4 kilo 182 gram skunk, 132 gram metamfetamin, 264 birim sentetik kannabinoid, 60 gram eroin, 10 gram esrar, 45 adet sentetik ecza hap, 6 adet ecstasy, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet terazi, 1 adet tabanca, 3 adet mermi, 8 adet silah gövdesi, 8 adet şarjör, 5 adet silah sürgüsü, 1 adet susturucu aparat ele geçirildi. Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.