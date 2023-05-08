Denizli’de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Denizli'de sürücü ve yayaların güvenliği için denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Bu çerçevede yunus timleri ve trafik polisler, şehrin işlek noktalarından biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde uygulama yaptı.