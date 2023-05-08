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Haberler Denizli Denizli'de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Denizli'de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Denizli'de trafiğin aktığı bir caddede uygulama yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 2,70 promil alkollü çıktı. Yakalandıktan sonra ağlayıp küfürler savuran kadın, sinirlerine hakim olamadı.

İHA

08.05.2023, 10:09

Denizli'de sürücü ve yayaların güvenliği için denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Bu çerçevede yunus timleri ve trafik polisler, şehrin işlek noktalarından biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Denizli’de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Burada çok sayıda aracı durduran ekipler, alkol testi yapıp araçların sorgulamasını gerçekleştirdi. Kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, birçok sürücünün ise kurallara uyduğu görüldü.

Denizli’de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Denetimler çerçevesinde M.I. isimli sürücü, ekiplerin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle uygulama noktasından kaçmaya başladı. Harekete geçen yunus timleri, kaçan aracı 1 kilometre uzaklıkta bulunan Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde yakaladı

Denizli’de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Araçtan inen ve gözyaşlarına hakim olamayan kadının yapılan testinde 2,70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Denizli’de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Bundan dolayı durmadığı öğrenilen kadın sürücü, neden kaçtınız sorusuna ise küfürlerle cevap verdi.

Denizli’de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Görüntülendiği için sinirlenen sürücü M.I., arkasına bakmadan ekip aracına bindi.

Denizli’de polisten kaçıp küfürler savuran kadın, 2,70 promil alkollü çıktı

Uygulanan cezai işlemin ardından sürücü ifadesi için karakola götürülürken, araç ise otoparka çekildi.

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