CHP’den istifa eden muhtar MHP’ye katıldı

CHP'NİN tepki toplayan Van mitingi sonrası Denizli Acıpayam'da partiye katılan 324 kişinin ardından Honaz'ın Kaklık Mahalle Muhtarı Murat Tuğlu da partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı. Tuğlu'nun üye kabulünü, MHP Denizli Milletvekili Adayı Ferudun Ünal ve İlçe Başkanı Hüseyin Buran yaptı. Rozeti takılan Muhtar Murat Tuğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerine, seçim süresince müziksiz propaganda yapmalarından dolayı teşekkür ederim. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünden tarafım, bayrağımızın dalgalanmasından tarafım, ülkemizin ilerlemesinden tarafım, güçlü Türkiye'den tarafım. İçinde bulunduğumuz yüzyılın Türk Yüzyılı olmasında MHP'nin katkısını gördüğümden dolayı, MHP'ye katıldım" dedi.

SEBAHATTİN ALP