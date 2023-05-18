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Denizli'de kontrolden çıkan tır devrildi: Yol trafiğe kapandı

Denizli’nin Çardak ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan meşrubat yüklü tır yolun ortasına devrildi. Tırın sürücüsü kabinde sıkışarak ağır yaralandı.

İHA

18.05.2023, 10:13

Denizli’de kontrolden çıkan tır devrildi: Yol trafiğe kapandı

Kaza, Çardak ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çaltı Mahallesine doğru seyir halinde olan 07 BAP 276 plakalı meşrubat yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Savrulan tır yola paralel bir şekilde devrilirken, taşıdığı meşrubatlar da etrafa savruldu. Kabinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.



Sıkıştığı kabinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yan devrilen tırın yolu tamamen kapatması nedeniyle, ulaşım yan tahliye yoldan kontrollü olarak sağladı. Tırda ağır maddi hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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