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Denizli'de yol verme anlaşmazlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde seyir halinde olan iki araç yol verme anlaşmazlığı yüzünden kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden biri yaralandı.

İHA

19.05.2023, 10:16

Denizli’de yol verme anlaşmazlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Denizli - Manisa karayolu Güney ilçesi yol ayrımında meydana gelen kaza edinilen bilgiye göre; Denizli'den Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Y.T. (40) idaresindeki otomobil, Buldan ilçesi Güney yol ayrımına geldiğinde, Güney'den Denizli'ye gitmek için kavşağa giren R.S.'nin (29) kullandığı SUV araçla çarpıştı. Kontrolsüz kavşakta yok verme anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiği iddia edilen kazada, araçta yolcu olarak bulunan V.T. (40) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla Buldan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan V.T., yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücülerin hafif sıyrıklarla atlattıkları kazada, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Karayolu ulaşımında kısa süreli aksamaya neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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