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Haberler Denizli İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

22.5.2023

Gazete

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Denizli Çivril'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sökmen karayolunda seyir halinde olan Saffet Sönmez'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karaşahin idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolun dışına savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Engelli olduğu öğrenilen Bayram Sönmez'in (51) hayatını kaybettiği belirlendi. Saffet Sönmez, diğer sürücü İbrahim Karaşahin, Halil İbrahim Aydın ve Berk Bakdur yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP
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