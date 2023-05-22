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Haberler Denizli Tin: Denizli’den daha güçlü destek bekliyoruz

Tin: Denizli’den daha güçlü destek bekliyoruz

22.5.2023

Gazete

Tin: Denizli’den daha güçlü destek bekliyoruz
AK PARTİ Denizli Milletvekili Şahin Tin, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Çivril ve Baklan ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci tur oylaması için saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Milletvekili Şahin Tin, "Aziz hemşerilerimizin teveccühüne layık olabilmek, aldığımız görevin hakkını verebilmek için yaşam maratonunun içinde mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta açık ara farkla önde tamamladığımız Cumhurbaşkanlığı seçimini de 2'nci turda da daha yüksek oy oranıyla önde tamamlayıp büyük bir demokrasi sınavını daha başarıyla nihayete erdirmiş olacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP
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