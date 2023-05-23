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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! 1'İ bebek 4 kişi öldü

Denizli'de korkunç kaza! 1'İ bebek 4 kişi öldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı. 1'i bebek toplam da 4 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.

İHA

23.05.2023, 19:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023, 20:11

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan tırın, çaptığı otomobili metrelerce sürüklediği kazada 1'isi bebek 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli’de korkunç kaza! 1’İ bebek 4 kişi öldü

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli - Manisa karayolu Güney rampasında meydana geldi.

Denizli’de korkunç kaza! 1’İ bebek 4 kişi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Denizli'ye doğru gelmekte olan 32 DG 237 plakalı tır, rampadan inişe geçtiği esnasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Denizli’de korkunç kaza! 1’İ bebek 4 kişi öldü

Karşı şeride geçen tır, Denizli'den Manisa yönüne gitmekte olan 46 P 7457 plakalı otomobile çarparak sürüklemeye başladı.

Denizli’de korkunç kaza! 1’İ bebek 4 kişi öldü

Metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya çeviren tır, yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi.

Denizli’de korkunç kaza! 1’İ bebek 4 kişi öldü

Kazada ilk belirlemelere yöre otomobilde bulunan birisi 3 yaşında bebek olmak üzere 4 kişi öldü, tır sürücüsü de yaralandı.

Denizli’de korkunç kaza! 1’İ bebek 4 kişi öldü

Araçlar içerisinde sıkışan yaralı ve cenazeler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı, ambulansla bölgedeki hastaneye sevk edildi.

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