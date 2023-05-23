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Denizli'de korkunç kaza: 3 yaralı

Denizli’de meydana gelen korkunç olayda bir otomobil dönmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Kaza sonu iki araçta şarampole savrulurken 3 kişi yaralandı.

İHA

23.05.2023, 11:04

Denizli’de korkunç kaza: 3 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesinde meydana gelen kaza edinilen bilgiye göre; Manisa-Denizli Karayolu Oğuz Mahallesi girişinde dönmeye çalışan A.G. kontrolündeki hafif ticari araca, O.Ü.'nün kullandığı otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta şarampole savruldu. Kazada sürücü O.Ü., yolcu konumunda bulunan M.Ü. ve hafif ticari aracın yolcu konumunda bulunan C.G. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenilen kazada, araçlar çekici ile kaldırılarak otoparka götürüldü.

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