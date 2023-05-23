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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! Cansız bedeni tarlada bulundu

Denizli'de korkunç olay! Cansız bedeni tarlada bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde evden ayrılan ve uzun süre haber alınamayan kadın gittiği tarlada ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

23.05.2023, 10:27

Denizli’de korkunç olay! Cansız bedeni tarlada bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan tarlasındaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal'dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Baysal'ı tarlada hareketsiz yatarken bulan anne ile komşu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baysal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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