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Haberler Denizli Çivril OSB’nin yer seçimi onaylandı

Çivril OSB’nin yer seçimi onaylandı

24.5.2023

Gazete

Çivril OSB’nin yer seçimi onaylandı
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Çivril OSB için önemli bir adım atıldığını ve yer seçimi onayının çıktığını duyurdu. Tin, "Üretim ve ihracat merkezi Denizli'mizin sanayisi giderek büyüyor, ilçelere yayılıyor. Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin yerinin kesinleştiği müjdesini vermenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Yatırım yapanın, üretenin, ihracat yapanın ve istihdam sağlayanın hep yanında olduklarını belirten Tin, "125 hektarlık alanın sınırları belirlendi, çalışmalar hızlandı ve yer seçimi onayı bakanlıktan çıktı. Hayırlı olsun" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP
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