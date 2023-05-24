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Haberler Denizli Tesisatçı cinayeti şüphelisine beraat

Tesisatçı cinayeti şüphelisine beraat

24.5.2023

Gazete

Tesisatçı cinayeti şüphelisine beraat
Denizli'de evinin önünde pusu kurularak öldürülen Burak Durna cinayetiyle ilgili olarak 15 ay sonra yakalanıp tutuklanan şüpheli, 13 ay sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Ocak 2021 günü meydana gelen olayda, işten evine dönen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna'nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak cezaevinde tutuklu bulunan Recep H., aradan geçen 13 ay sonra delil yetersizliğinden beraat etti.

SEBAHATTİN ALP
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