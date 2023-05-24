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Haberler Denizli Uyuşturucu alan genç hayata tutunamadı

Uyuşturucu alan genç hayata tutunamadı

24.5.2023

Gazete

Uyuşturucu alan genç hayata tutunamadı
Denizli'de arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ali S. (19) arkadaşlarının yanında kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Arkadaşları, Ali S'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP
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