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Denizli’nin 2022 kaza bilançosu ağır oldu

Denizli’de 2022 yılı içerisinde yaşanan trafik kazalarının bilançosunu TÜİK açıkladı. Verilere göre, 17 bin 742 trafik kazası meydana gelirken 117 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 781 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

İHA

25.05.2023, 11:56

Denizli’nin 2022 kaza bilançosu ağır oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Denizli'de 2022 yılında meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı. Alınan verilere göre Denizli'de geçtiğimiz yılda 17 bin 742 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 3 bin 307 tanesi ölümlü ve yaralanmalı kaza oldu.

Olay yerinde 44, hastanedeyse 73 kişi olmak üzere toplamda 117 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 4 bin 781 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kent genelinde ise motorlu kara taşıt sayısının 464 bin 481 olduğu belirtildi. Öte yandan; Türkiye genelinde 2022 yılında yaşanılan 1 milyon 232 bin 957 trafik kazasında 5 bin 229 kişi hayatını kaybetti, 288 bin 696 kişi yaralandı.

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