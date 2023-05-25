Katil komşu tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çapa yapmaya gittiği üzüm bağında sırtından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının, daha önce taciz meselesi yüzünden hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu tutuklandı. Sırtından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Baysal'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından aile yakınları tarafından alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından jandarma ekipleri, Hatice Baysal'ın kendisini taciz ve darp ettiği gerekçesiyle daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu Hasan Mol'u cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Mol, verdiği ilk ifadede suçu üstlenmeyerek, cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etti. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mol, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SEBAHATTİN ALP

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