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Haberler Denizli Depremzede geline gönüllü aile

Depremzede geline gönüllü aile

28.5.2023

Gazete

Depremzede geline gönüllü aile
K.Maraş depreminde birçok yakınını kaybeden gelin, tanıştığı Denizlili Nuri Açıkgöz ile dünya evine girdi. Hiçbir yakını düğüne katılamadığı için duygusal anlar yaşayan gelini bu özel gününde yalnız bırakmayan vatandaşlar, çiftin yeni yuvasını da el birliğiyle kurdu.



Denizli halkının yanında olmasından dolayı büyük bir sevinç yaşadığını anlatan gelin İlkay Mercan, "Ailem uzakta ve çoğu yakınımı da depremde kaybettim. Eşime ve Denizli halkına böyle bir günde beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP
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