Eski eşinin aşkına çatıya çıktı!

Denizli'de ailevi sorunları nedeniyle 7 katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, eski eşiyle görüşebilmek için 3,5 saat korku dolu anlar yaşattı. Eski eşi gelmesine rağmen ikna olmayan şahıs, onu boğazından yakalamayı başaran arkadaşı tarafından kurtarıldı. Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Mekezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İlk eşinden 19 yaşında bir oğlu, ikinci eşinden ise 4 alık bir bebeği olan 45 yaşındaki M.A., iddiaya göre akşam oğluyla tartıştı. Sabah saatlerinde çalıştığı tostçunun çapraz karşısında bulunan 7 katlı apartmanın çatısına çıkan M.A.'yı fark eden vatandaşlar, 112'yi aradı.



İÇECEK BİLE GETİRTTİ

M.A., konuşmak için eski eşinin getirilmesini istedi. Geçen 3,5 saatlik sürede yemek ve içecek talebi yerine getirilen M.A., eski eşi ve çocuklarının da çatıya getirilmesine rağmen geri adım atmadı. M.A.'nın daha önceki iş yerine birlikte çalıştığı mesai arkadaşı, akrabaları ve polisin oyaladığı anda onu ani bir refleksle boğazından yakalayarak geri çekmeyi başardı.



SEBAHATTİN ALP

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