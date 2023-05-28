Kargo kamyonu kağıt gibi ezdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kargo kamyonuyla çarpışması sonucu demir yığınına dönen otomobildeki 3 arkadaş hayatını kaybetti. Kazada kamyon sürücüsü de hafif yaralandı. Kaza, önceki gece 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kargo kamyonuyla, birlikte gezmeye çıkan 3 arkadaşın bulunduğu otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada hurda yığınına dönen otomobilin kağıt gibi ezilmiş halini gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.



CESETLERİ İTFAİYE ÇIKARDI

Sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Emre Yılmaz, Burhan Yormaz ve Mustafa Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçtaki cansız bedenler, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SEBAHATTİN ALP

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