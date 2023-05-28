Yavru köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yavru köpeği almak için yola atlayan yaya, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan ve tali yolda seyir eden 20 SH 484 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çümen, ana yolda bulunan yavru köpeği kurtarmak için otomobilden indi. Yolun ortasına doğru köpeği almak için hareket eden Çümen, bu esnada otoyolda seyir halindeki balık yüklü TIR'ın çarpması sonucu metrelerce ileriye fırladı. Kazanın yaşanmasıyla aniden duran TIR'a da bir başka TIR çarptı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Mehmet Çümen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise hurdaya dönen yem yüklü TIR'ın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



SEBAHATTİN ALP

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