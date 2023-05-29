Denizli’de kazada ağır yaralanan kız hayatını kaybetti

Denizli'de yaklaşık iki hafta önce bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Denizli'de Acıpayam yolu üzerinde yaklaşık iki hafta önce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki Amine Akkalp, bir otomobilin çarpması nedeniyle ağır yaralandı. Olay yerindekilerin haber vermesiyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akkalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu gün sabah saatlerde yaşamını yitirdi. Akkalp, Akköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.



Kazada yaşamını yitiren Akkalp'in matematik öğretmeni olarak özel ders verdiği, aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olarak ta eğitim hayatına devam ettiği öğrenildi.

DİĞER