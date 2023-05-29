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Haberler Denizli Denizli'de korkutan yangın! Evlerin ve ahırın küle döndüğü yangında 30 küçükbaş telef oldu

Denizli'de korkutan yangın! Evlerin ve ahırın küle döndüğü yangında 30 küçükbaş telef oldu

Denizli Çivril'de akşam saatlerinde bir alev alevl yandı. Çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale gelirken, 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Yapılan incelemeye göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

İHA

29.05.2023, 14:59

Denizli’de korkutan yangın! Evlerin ve ahırın küle döndüğü yangında 30 küçükbaş telef oldu

Yangın ilçenin Kocayaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede yaşayan Hasan Çilimli'nin evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İlk müdahaleyi komşu ve köylünün yaptığı yangın kontrolden çıkarak yan tarafta bulunan ev ve ahıra sıçradı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının ardında yapılan ilk tespitte evler kullanılmaz hale gelirken ahırda bulunan 30 koyunun telef olduğu belirlendi. Yangın ile ilgili olarak inceleme başlatılırken yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.

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