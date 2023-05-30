Takla atan otomobil metal yığınına döndü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinden Acıpayam yönüne seyir halinde olan otomobil, Akça mevkiine geldiğinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde yolun sağındaki toprak yığınına çarptıktan sonra havalanan otomobil, taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Araçta LPG sızıntısı oluşması nedeniyle, polis önlem alarak, kaza bölgesine kimseyi yaklaştırmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hurdaya dönen araç içerisinden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla PAÜ Hastanesine sevk edildi.
SEBAHATTİN ALP