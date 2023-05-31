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Haberler Denizli 3 gündür her yerde aranıyordu! 75 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu

3 gündür her yerde aranıyordu! 75 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan ve 3 gündür her yerde aranan 75 yaşındaki kadın ormanlık alanda bir çoban tarafından bulundu. Ormanlık alana giden kadının yolunu kaybettiği ve 3 geceyi burada geçirdiği öğrenildi.

AA

31.05.2023, 12:52

3 gündür her yerde aranıyordu! 75 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çobanlık yapan kişi, jandarma ekiplerini arayarak, bitkin haldeki yaşlı bir kadının çadırının bulunduğu yere geldiğini bildirdi.

Kadının kaybolduğu Meşelik mevkisine yaklaşık 12 kilometre uzaklığındaki bölgeye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kadının, 28 Mayıs'ta kaybolan Ayşe Koç olduğu belirlendi.

Kadın, AFAD ekibi tarafından sedyeyle ormanlık alandan çıkartılarak Süller Mahallesi'ne getirildi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, kontrolleri için ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mantar toplamak üzere Gömce Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden kadının yolunu kaybettiği ve 3 geceyi burada geçirdiği öğrenildi.

Gömce Mahallesi'nde ikamet eden ve 28 Mayıs'ta mantar toplamak üzere Meşelik mevkisine giden Ayşe Koç'un eve dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

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