Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti

Denizli'de son 15 gündür aralıklarla devam eden ve meteorolojinin de dün uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli yağış, biranda yolları göle çevirince sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı ev ve iş yerlerinde küçük çağlı su baskınlarının yaşandığı şiddetli yağışa yolda yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına alarak beklemeye geçti.





Trafik polislerinin önlem aldığı ana güzergahlarda ve kent merkezinde Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, gelen ihbarlara hızla müdahale etti.

Genellikle gölün oluşma sebeplerinden biri olan rögar kapaklarındaki tıkanıklığı açan ekipler, kısa sürede yaptığı çalışmayla selin önüne geçti. İlçelerde de etkisini gösteren yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü.