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Haberler Denizli Kazadan sonra iki hafta dayanabildi

Kazadan sonra iki hafta dayanabildi

31.5.2023

Gazete

Kazadan sonra iki hafta dayanabildi
Denizli'de yaklaşık iki hafta önce bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acıpayam yolu üzerinde yaklaşık iki hafta önce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki Amine Akkalp, bir otomobilin çarpması nedeniyle ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akkalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen iki hafta sonra yaşamını yitirdi. Akkalp, Akköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Akkalp'in matematik öğretmeni olarak özel ders verdiği, aynı zamanda PAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP
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