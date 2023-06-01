  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de selden geriye çamur kaldı

Denizli'de selden geriye çamur kaldı

Ege Bölgesi'nde bir süredir etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı Denizli'de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağışın ardından yaşanan sel ve su baskınları ev, agır ve iş yerlerine büyük oranda hasar verdi.

İHA

01.06.2023, 11:48

Denizli'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Denizli’de selden geriye çamur kaldı

Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ve vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Denizli’de selden geriye çamur kaldı

Yolların çöktüğü, ekili araziler zarar gördüğü baskınlarda, sular altında kalan ahırlarda küçük ve büyükbaş hayvanlardan telef olanlar oldu.

Denizli’de selden geriye çamur kaldı

Denizli'de sel felaketinin vurduğu noktaların başında Akköy, Uzunpınar ve Karahayıt mahalleleri geldi. Yağış ve sel etkisini kaybedip gün ağarınca, acı tablo daha net gözler önüne serildi.

Denizli’de selden geriye çamur kaldı

Evlerin içi çamur deryasına döndü. Birçok eşya kullanılmaz hale geldi. Yaşanan bu üzücü doğa olayında tek teselli can kaybı yaşanmaması oldu.

Denizli’de selden geriye çamur kaldı

Ancak ev, ahır ve iş yerleri su altıda kalan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA