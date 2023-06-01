Evin çatı katını imalathaneye çevirmiş

Denizli'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, yapılan aramada 519 şişe sahte içki, 650 litre etil alkol, 10 bin 671 adet sahte bandrol, 7 bin 332 adet sahte etiket, şişe kapakları ele geçirildi.



ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir evin çatı katında sahte alkol imalatı yapıldığı tespit etti. Düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Aramada 519 şişe sahte içki, 650 litre etil alkol, 10 bin 671 sahte bandrol, 11 orijinal bandrol, 16 bin 250 kaçak alkol yapımında kullanılan boş şişe, 7 bin 332 sahte etiket, 2 bin 818 kapak, 2 bin 200 kapak kapüşonu, ruhsatsız 1 tabanca, 2 şarjör, ruhsatsız 1 av tüfeği, 179 fişek ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



SEBAHATTİN ALP

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