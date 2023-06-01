“Sevindiren gelişmeler yaşıyoruz”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, aylar sonra ilk kez Mayıs ayında ihracatta artış beklediklerini vurguladı. Memişoğlu, hükümet ve yeni oluşacak ekonomi yönetiminden, piyasanın gerçeklerini bilerek, üretimden, istihdamdan, ihracattan yana bir yaklaşım modeli beklediklerinin altını çizdi. Ekonomik gelişmelere değinen Memişoğlu, "Bu ay artı ihracat verilerini açıklayacağız. Denizli'yi baz alacak olursak, boyahanelerde yüzde 50 ve altı kapasite kullanımı vardı. Son 2 aydır bu durum değişti ve yüzde 80'lere yaklaşmış durumda. Bunlar bizi sevindiren gelişmeler" dedi. Döviz üzerinden sanayicinin genel kanısını da paylaşan Memişoğlu, "Bizim için en azından doların 22 liranın altında olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sadece benim şahsi fikrim değil, gerek yönetim kurulunda gerekse İstanbul'da TİM'de yaptığımız toplantılarda böyle bir konu en azından kısa vadede gerekiyor. Kuru bugün 30 yapmak enflasyonu onunla birlikte yukarı çekmek demek. Bu da yönetilebilir bir konu değil. Öncelikle biraz yavaşça gevşetmek, baskıyı hafifletmek ve sonra da ekonomiyi kendi değerleri içinde bırakmak lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.



SEBAHATTİN ALP

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