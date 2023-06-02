Denizli’de korkunç olay! Çimento indirirken tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana gelen edinilen bilgiye göre; çimento indiren yabancı uyruklu Hasan A. (34) ile Hüseyin F. (37) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesine üzerine Hüseyin F., arkadaşını göğsünden ve kollarından bıçaklayıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.





Alanda çalışma yapan ekipler, şüpheliyi kaçtığı yerde kıskıvrak yakaladı. Ekiplere zorluk çıkartarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, mağdur rolüne bürünürken, ekipler olayın gerçekleştiği noktada çalışma yaptı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise ameliyata alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.