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Haberler Denizli Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

SEBAHATTİN ALP

3.6.2023

Gazete

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çivril ilçesi Yukarı Mahalle'de meydana gelen kazada, Demokrasi Bulvarı üzerinde Uşak istikametine seyir halinde olan 70 yaşındaki Nail Çelik idaresindeki motosiklet ile Mustafa B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Çelik ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çelik'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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