Tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

DENİZLİ'DE çimento indirirken tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçaklayan yabancı uyruklu işçi, yakalanınca suçlamaları ret etti. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi.

KAVGA ÇIKTI

ÇİMENTO indiren yabancı uyruklu Hasan A. ile Hüseyin F. Arasında, 'Çalışmıyorsun çimentoları ben indiriyorum' tartışması çıktı. Tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüşünce Hüseyin F. yanında bulunan bıçakla arkadaşını göğsünden ve kollarından yaralayıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede çalışma yapan ekipler, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Ekiplere zorluk çıkartarak suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin F. güçlükle gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi