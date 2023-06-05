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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! Motosikletli şahıs önünü kestiği kadın sürücüyü bacağından vurdu

Denizli'de korkunç olay! Motosikletli şahıs önünü kestiği kadın sürücüyü bacağından vurdu

Denizli'de iddiaya göre aracıyla seyir halindeki bir kadın sürücü önünü kesen motosikletli şahıs tarafından pompalı tüfekle sağ bacağından vuruldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın, şüpheliyi tanımadığını söyledi.

İHA

05.06.2023, 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023, 11:07

Denizli’de korkunç olay! Motosikletli şahıs önünü kestiği kadın sürücüyü bacağından vurdu

Denizli'nin Merkezefenedi ilçesine bağlı Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletle sokakta bekleyen sürücü, seyir halindeki arabanın önünü kesti. Yanındaki pompalı tüfeği çıkaran motosikletli, kadın sürücüyü sağ bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, motosikletli kayıplara karıştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı kadın, şüpheliyi tanımadığını iddia etti. Ekipler yaptığı incelemenin ardından şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

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