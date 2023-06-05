  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'deki selde zarar gören tren yolunda seferler yeniden başladı

Denizli'deki selde zarar gören tren yolunda seferler yeniden başladı

Denizli - Afyonkarahisar seferlerinin yapıldığı tren hattının Goncalı Mahallesi'ndeki 500 metrelik kısmında sağanağın neden olduğu çökme ve rayların altındaki toprak boşalması nedeniyle yapılan onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonrası seferler yeniden başladı.

AA

05.06.2023, 14:51

Denizli’deki selde zarar gören tren yolunda seferler yeniden başladı

Denizli'de 3 Haziran'da kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin hasar verdiği raylar onarılarak, yeniden tren seferlerine başlandı.

Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden olan selin ardından hasar gören altyapı şebekeleri ve kara yollarında onarım çalışmaları sürüyor.

Goncalar Mahallesi'nde selin taşıdığı suların kullanılamaz hale getirdiği tren raylarındaki onarım çalışması tamamlandı.

Demir yolunun yaklaşık 500 metrelik bölümünde rayların altındaki mıcırların sürüklenmesi sonucu oluşan hasar, TCDD ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

Onarım sonrası lokomotifle yapılan test sürüşünün ardından seferler normale döndü.

Eskihisar Mahallesi'nde de sel sonrası çöken yollarda dolgu ve asfaltlama çalışmasının yanı sıra tarım arazilerindeki hasarın tespiti çalışmaları sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA