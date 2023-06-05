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Haberler Denizli Düğünde tekme ve yumruklar konuştu: 2 yaralı

Düğünde tekme ve yumruklar konuştu: 2 yaralı

Denizli’de bir düğünde çıkan tartışmada tekmeler tokatlar konuştu.Tartışma sırasında yaralanan ve sinir krizi geçiren 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken gördü tanıklarının ifadeleri alındı.

İHA

05.06.2023, 11:38

Düğünde tekme ve yumruklar konuştu: 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesinde edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde pazaryeri içinde yapılan düğünün bitimine yakın bir tartışma meydana geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine düğündekiler tekme tokat birbirine girdi. Yumrukların uçuştuğu o anlarda bazı vatandaşlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, kavga eden tarafları ayırmak için zamanla mücadele etti. Takviye ekiplerinde müdahalesiyle kavga ayırıldı. Tartışmada yaralanan ve sinir krizi geçiren 2 kişi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler saatinde geç olmasıyla birlikte düğünü sonlandırarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

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