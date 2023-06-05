Faciadan kıl payı dönüldü

Denizli'de geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sel baskınları, önceki akşam saatlerinde yeniden yüzünü gösterdi. Kent merkezinde birçok evin sular altında kaldığı sel baskınları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın ardından demiryolunu da vurdu. Şiddetli yağışın ardından kanaldan taşan sular, tarım arazileriyle birlikte bölgeden geçen İzmir- Aydın-Denizli demiryoluna ağır hasar verdi.Demiryolunun Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı ve Korucuk mahalleleri arasında oluşan su birikintisi nedeniyle çökme meydana geldi. Arazilerini kontrol etmek için bölgeye gittiklerinde demiryolundaki çökmeyi fark eden vatandaşlar, durumu ilgili birimlere haber verdi. O esnada bir trenin yaklaşmakta olduğunu gören vatandaşlar, o yöne doğru koşarak trenin durmasını sağladı. Ciddi boyutta oluşan çökme nedeniyle geçişine izin verilmeyen tren, en yakın istasyona yönlendirildi. Trenden indirilen yolcular başka araçlarla gidecekleri yerlere ulaştırıldı.Yaşananları cep telefonu ile kaydeden ve koşarak tirenin durmasını sağlayan vatandaş yaşayanları, "Evimiz yakın olduğu için bölgeye bakmaya geldik. Tren yolunun göçmüş olduğunu görünce yetkililere haber verdik. Aramamızın üzerinden daha 5 dakika bile geçmeden bir trenin geldiğini görünce o tarafa doğru koşup, uyarı yaparak durmasını sağladık. Şükür tren de durabildi, duramasaydı kötü bir sonuç yaşanabilirdi. Rabbim bir şekilde bizi buraya gönderdi" sözleriyle anlattı.Denizli'de tren raylarında faciadan dönülürken, kentte sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saat devam eden şiddetli yağış, birçok ev, işyeri ve yolları göle çevirdi. Yağışın etkisini artırdığı bölgelerdeki dere ve kanalların birçoğu suyun şiddetine dayanamayarak taştı. Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde bir kanalın aşırı yağıştan nedeniyle su taşması sonucu ev ve işyerlerinde mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine devreye kolluk kuvvetleri, yardım kuruluşları ve belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından vatandaşlar mahsur bulunduğu alandan güvenli yerlere taşındı. Bakırlı ve Dokuzkavaklar Köprülü kavşakları su dolması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Üçüncü sanayi sitesinde suyla dolan kavşaklarda da otomobiller mahsur kaldı. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.