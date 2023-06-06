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Haberler Denizli Başkan Zolan: Afet boyutunda yağış oldu

Başkan Zolan: Afet boyutunda yağış oldu

SEBAHATTİN ALP

6.6.2023

Gazete

Başkan Zolan: Afet boyutunda yağış oldu

DENIZLI'DE tren hattının Goncalı Mahallesi'ndeki 500 metrelik kısmında çökme ve rayların altında toprak boşalması oldu. Ray hattı yenileme çalışmaları nedeniyle Denizli-İzmir tren seferleri iptal edildi. Selin hasar verdiği raylar onarılarak, yeniden tren seferlerine başlandı. Kuvvetli sağanak, kentte sel ve su baskınlarına neden oldu.

Rayların yakınında evi bulunan Samet Can Efe, "Tren yolunu kontrol etmek için baktığımızda rayların altındaki çöküntüleri gördük. Durumu haber verdik. Makinist fark etti ve durdu. Yoksa facia kaçınılmaz olabilirdi" dedi. Demir yolunun yaklaşık 500 metrelik bölümünde rayların altındaki mıcırların sürüklenmesi sonucu oluşan hasar giderildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan inceleme yaptı. Başkan Zolan, "Tesellimiz, can kaybının olmamasıdır. Evlerinde hasar oluşan vatandaşlarımızı misafir ettik" dedi.

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