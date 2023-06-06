  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de kaçak tütün operasyonu

Denizli'de kaçak tütün operasyonu

Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri bir iş yerine yaptığı operasyonda binlerce kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirdi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İHA

06.06.2023, 14:02

Denizli’de kaçak tütün operasyonu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama çerçevesinde jandarma ekipleri, 17 adet elektronik sigara, 36 adet elektronik sigara kiti, 128 adet elektronik sigara likiti, 22 bin 400 gram kıyılmış sarmalık tütün, 23 bin 800 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 42 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 6 bin 510 gram nargile tütünü 67 paket kaçak sigara, 2 adet manuel sigara sarma makinesi, bin adet kilitli poşet, 234 paket sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Malzemeler iş yerinden alınarak karakola götürülürken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA