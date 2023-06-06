Denizli’de kaçak tütün operasyonu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama çerçevesinde jandarma ekipleri, 17 adet elektronik sigara, 36 adet elektronik sigara kiti, 128 adet elektronik sigara likiti, 22 bin 400 gram kıyılmış sarmalık tütün, 23 bin 800 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 42 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 6 bin 510 gram nargile tütünü 67 paket kaçak sigara, 2 adet manuel sigara sarma makinesi, bin adet kilitli poşet, 234 paket sigara sarma kağıdı ele geçirdi.



Malzemeler iş yerinden alınarak karakola götürülürken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.