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Haberler Denizli Yolunu kesen saldırgan bacağından vurdu

Yolunu kesen saldırgan bacağından vurdu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Buse Bulut, evinden çıktıktan sonra bindiği otomobilinde silahlı saldırıya ugradı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

SEBAHATTİN ALP

6.6.2023

Gazete

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan olayda bir kadın kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Evinden çıktıktan sonra bindiği otomobili motosikletli bir kişi tarafından kesilen Buse Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan Bulut'u vuran motosikletli saldırganın yaklaşık 2 saat evin önünde beklediği belirlendi.



ARACIN ÖNÜ KESİLDİ
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokakta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü tarafından önü kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

EKİPLER PEŞİNDE
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Bulut'u yaralayan motosikletli saldırganın, Bulut'un evinin önünde yaklaşık 2 saat beklediği öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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