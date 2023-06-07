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Haberler Denizli Denizli'de tırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdı

Denizli'de tırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdı

Denizli’de meydana gelen kazada kavşaktan ana yola çıkan otomobille tır çarpıştı. Kazanın etkisiyle park halindeki başka bir araca çarpan otomobilde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybederken, koca ağır yaralandı.

İHA

07.06.2023, 12:13

Denizli’de tırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdı

Denizli'nin Bozkurt ilçesi girişinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden ana yola çıkan Nihat İdar idaresindeki 20 DK 180 plakalı otomobile Ankara'dan kent merkezi istikametine giden Osman O. kontrolündeki 09 AHS 392 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri otomobildeki Huriye İdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan kadının kocası Nihat İdar ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Tır sürücüsü Osman O. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, sürücünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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