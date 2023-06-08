Yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle 35 ilde 96 kişiyi dolandıran şüpheliler jandarmaya yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle dolandırılan kişi sayısının artması sonucu operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmada Denizli ili dahil olmak üzere 35 ilde 96 şahsı yasa dışı bahis oynatmak bahanesi ile dolandıran 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada suçta kullanılan 3 adet cep telefonu ve 3 adet sim kartı ele geçirildi.







Malzemeler muhafaza altına alınırken, 3 şüpheli "Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek" ve "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve diğer şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanununun 5. maddesine muhalefet" suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi.