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Haberler Denizli Tüp yüklü kamyonet takla attı; 2 yaralı

Tüp yüklü kamyonet takla attı; 2 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tüp yüklü kamyone takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü ve yolcu koltuğundaki şahıs yaralandı.

İHA

09.06.2023, 15:59

Tüp yüklü kamyonet takla attı; 2 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesi Kocaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Turgut Ç. idaresindeki tüp yüklü kamyonet, Mart Tepesi Mevkiine geldiğinde kontrolden çıktı. Zikzak çizen kamyonet ardından takla atarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, sürücü Turgut Ç. ve yolcu konumunda bulunan Muhammed E.'yi yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından araç ise tarladan çekici yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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