3 çocuk annesi genç kadın ortadan kayboldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi kadından dünden bu yana haber alınamadığı belirtildi. 38 yaşındaki Nihal Doğan'ın hayatından endişe duyan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Nihal Doğan'ın eşi Mustafa Doğan, "21 yıllık evliyiz daha önce böyle bir şey yapmadı. Sabah kalktık çocuklarla kahvaltı yaptıktan sonra çocuklar okula gitti. Daha sonra bizler biraz daha istirahat ettik. Sonrasında eşimle beraber çıktık. Arabayı ona bıraktım. Eve gelmiş, arabayı bırakmış ve çıkmış. En son saat 15.10'da whatsapp grubuna mesaj atmış, ondan sonra telefonuna ulaşılamadı. Her yeri aradık bulamadık. Aramızda herhangi bir problem yoktu" dedi.

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