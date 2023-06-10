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Haberler Denizli Hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın kılığındaki erkek yakalandı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın kılığındaki erkek yakalandı

Denizli'de iddiaya göre kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs vatandaşın ihbarıyla polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA

10.06.2023, 10:55

Hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın kılığındaki erkek yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi. Adamın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı. Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü. Vatandaşlar ise şüpheliyi daha önce de gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmak istediğini iddia etti.

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