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Haberler Denizli Kadın kılığında dolaşan erkek gözaltına alındı

Kadın kılığında dolaşan erkek gözaltına alındı

SEBAHATTİN ALP

11.6.2023

Gazete

Kadın kılığında dolaşan erkek gözaltına alındı
DENİZLİ'DE vatandaşın şüphe üzerine ihbar ettiği kişinin kadın kılığına giren erkek olduğu ortaya çıktı. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi.Vatandaşların etrafa bakarak dolaşmasından dolayı şüphelenerek ihbar etmesiyle olay yerine giden polis ekipleri, sorularına cevap vermeyen ve üzerinde kadın kıyafetleri bulunan kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi. Yapılan aramada erkek şahsın içi doldurulmuş sutyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alındı. Vatandaşlar şahsı daha önce de gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmak istediğini iddia ett
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